Ancelotti | la sorella | «Eravamo poveri | non avevamo bagno né tv»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 ottobre 2023) Relevo ha trascorso due giorni a Reggiolo, a pochi chilometri da Parma, nella città natale di Carlo: “sorride quando sente parlare della sua nativa Reggiolo, un paese di novemila abitanti situato in Emilia Romagna. Dante Musi, abitante del paese e consulente fiscale, apre le porte dell’oratorio di Reggiolo racconta: «Mi piace ricordare che prima di conquistare il mondo, era qui a giocare, in via Matteotti 96, lontano dalla sua casa di campagna». LaAngela ricorda: «L’atmosfera che ricordo è quella della classica casa in campagna. Non c’era tv o, ma abbiamo avuto la luce. Stiamo parlando del dopoguerra. Anni difficili. È vero che nonbisogno di nulla, ma. Ricordo che mio fratello ha iniziato a giocare quando ...