Amici 23 | puntata di oggi domenica 15 ottobre 2023 | tutte le anticipazioni

(Di domenica 15 ottobre 2023)15, va in onda la quartadi23, il celebre talent show di Maria De Filippi, con due ospiti clamorosi a giudicare le sfide di canto e di ballo degli allievi, oltre ai professori delle due categorie che non perderanno l’occasione di dare il loro giudizio sulle performance. Entriamo nel dettaglio delladi23, gli ospiti d’eccezione della quartaNelladifaranno il loro ritorno sul palco di23 due figure di grande importanza nel mondo dello spettacolo: Emma Marrone, la stella della musica italiana, ci delizierà con il suo nuovo singolo “Iniziamo dalla fine,” anticipando il lancio ...

Oggi, domenica 15 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio la star mondiale della danza Sergio Bernal e la cantante Emma Marrone, che presenterà il nuovo singolo.

Provvedimenti disciplinari, sfide e lacrime. La puntata di Amici 23 di domenica 15 ottobre sarà davvero ricca di emozioni. Superospite in studio e giudice della gara. Manca davvero pochissimo alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5. Brutte notizie per uno dei cantanti della scuola che, stando alle anticipazioni, riceverà il primo provvedimento disciplinare.