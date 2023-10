Amici 23 | puntata del 15 10 2023 | Chiara Porchianello vince la sfida | Holden ha la meglio nella gara di inediti | Kumo trionfa nell’improvvisazione

Leggi su isaechia

(Di domenica 15 ottobre 2023) E’ appena terminata una nuovadel pomeridiano di23, il talent della domenica pomeriggio condotto da Maria De Filippi. Laè iniziata con il compito che Raimondo Todaro ha assegnato a Dustin Taylor. Il ballerino ha danzato prima sulle note di Suddenly i se – interpretando la parte del secchione goffo – e poi sulla note di Purple rain, dove doveva mostrare il suo lato mostrare il suo lato sexy. Per Raimondo il ballerino è stato altalenante, mentre Alessandra Celentano e Emanuel Lo sono rimasti contenti dalla sua esibizione. Spazio poi al compito di Nicholas Borgogni, che ha ballato sulle note di Surfin Usa e Survivor. La maestra Celentano gli ha dato 4 per la parte relativa al primo brano e 1 per il secondo. Poi hanno preso il via le consuete gare di canto e di ballo, giudicate da Emma Marrone e Sergio Bernal. Il ...