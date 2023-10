Alessandro Basciano | interviene l’avvocato dopo l’intervista di Sophie a “Verissimo”

Leggi su tvzap

(Di domenica 15 ottobre 2023) Personaggi Tv.ha assistito aldiCodegoni ae ha risposto a tono alle accuse tramite un avvocato. Leonardo D’Erasmo, legale dell’ex gieffino, ha rotto il silenzio su Instagram, rispondendo per il suo cliente. In una storia pubblicata sul suo profilo, condivisa anche dallo stesso, ha fatto una precisa richiesta. (Continuale foto) Leggi anche: Myrta Merlino e Marco Tardelli, la bellissima notizia: “Finché morte non ci separi” Leggi anche: Non si nascondono più: la famosa italiana beccata insieme al suo nuovo fidanzato Il dj si è affidato ad un famoso avvocato per rispondere alle accuse di. Si tratta di Leonardo D’Erasmo, già visto a Live Non ...