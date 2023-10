Alcaraz preferisce le more | le sue curve letali lo hanno stregato

Leggi su ilveggente

(Di domenica 15 ottobre 2023), un esercito dial cospetto del fenomeno di Murcia: l’ultima fiamma è bruna ed è semplicemente esplosiva. Non ci stupisce affatto che da quando è salito al “trono”, poco più di un anno fa, rotocalchi e paparazzi abbiano iniziato ad interessarsi molto di più alla sua vita privata. E che, soprattutto negli ultimi mesi, gli siano stati attribuiti i flirt più disparati. Alcuni campati in aria, altri un po’ più verosimili. InstagramIl fenomeno di Murcia, però, sembra pensarla come il suo amico e rivale Jannik Sinner, in fatto di privacy e di love story. Non gli piace che la stampa se ne interessi troppo, motivo per il quale non si è mai sbottonato eccessivamente. Si è vociferato a lungo, ad esempio, di una presunta relazione con la tennista Maria Gonzalez Gimenez, ma Carlosnon si è mai preoccupato né ...