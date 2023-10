Al centro delle dinamiche internazionali c’è sempre lo Stato L’intervento di Picotti

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) È difficile cogliere l’intima natura dei conflitti di questa fase storica senza affacciarsi alla figura dello, tanto vituperata negli anni Novanta in forza di una narrazione che vedeva nell’emergere di un mondo piatto, globalizzato e interconnesso la fine della dimensione statual-nazionale. A ben vedere, ancora oggi lo, inteso come entità superiorem non recognoscens costituita dal trinomio governo-popolo-territorio, rappresenta il cuore, sia in veste di attore, che di punto di arrivo di collettività in lotta per il riconoscimento. È senz’altro una competizione tra Stati quella tra Washington e Pechino, giocata attraverso le armi del diritto per la supremazia tecnologica, economica e politica. Allo stesso tempo, integra una guerra tra Stati quella tra Russia e ...