AEW | Una grande star tornerà sul ring dopo tre anni di assenza

(Di domenica 15 ottobre 2023) La scorsa notte si è tenuto un evento della West Coast Pro Wrestling, dove si sono affrontati JT Thorne e Timothy Tatcher – wrestler in forze alla Pro-Wrestling Noah e che quest’anno ha fatto il suo debutto anche in AEW. Finito l’incontro, Thatcher ha attaccato ulteriormente l’avversario, finché non è apparso Chris Hero che è andato in soccorso di Thorne, avendo la meglio nella rissa. Chris Hero la leggenda Hero, detto “The Knockout Artist”, è una leggenda del panorama mondiale che ha debuttato 25fa, riscuotendo successo in diverse federazioni sparse per il mondo: Pro Wrestling Guerrilla,Of Honor, Combat Zone Wrestling, Chikara, Pro Wrestling NOAH e anche WWE. Campione dei pesi massimi in più di una compagnia, è proprio in WWE – dove ha avuto ben due stint a NXT in veste di Kassius Ohno. Già all’epoca nel 2011, quando debutto ...