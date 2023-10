AEW | Miro affronterà Action Andretti la prossima settimana ad AEW Collision

(Di domenica 15 ottobre 2023) Durante l’ultimo episodio diandato in onda qualche ora fa, CJ Perry ha continuato la sua ricerca di clienti a cui fare da manager dopo che, nelle ultime settimane,(suo marito) abbia rifiutato tale proposta ripetutamente, concentrandosi solamente su se stesso senza “distrazioni”.ha deciso di farsi avanti nel backstage facendo scatenare la gelosia diche, più tardi nello spettacolo, ha annunciato di averlo aggredito e che lo farà ancora in un match ufficiale a, il tutto solo per proteggere Perry.just shot his shot with the Hot And Flexible CJ Perry and her managerial services!Watch #AEWLIVE on ...

AEW: CJ Perry cerca alleati, trova Andretti ma Miro non ci sta, i due si sfideranno settimana prossima Zona Wrestling

Miro vs. Action Andretti set for next week's AEW Collision WON/F4W

One of the matches that was scheduled for tonight's episode of AEW Collision didn't end up taking place. Brian Cage vs. Komander was supposed to happen on Collision tonight, but Tony Khan announced ...Jay White ha regalato un anello di diamanti a Juice Robinson nell'ultima puntata di AEW Collision, andata in onda questa notte.