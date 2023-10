AEW | Il pubblico presente alle arene è sempre meno? Delle foto sembrano confermarlo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sembra strano parlare di un argomento come la mancanza diagli show AEW, soprattutto dopo che la stessa compagnia ha stabilito i record con il PPV ALL IN. Vero, il PPV è stato svolto nel Regno Unito e ciò ha sicuramente aiutato ma in patria per la compagnia Tony Khan sembra sorgere un problema sull’affluenza di fan agli show. PocoGià da qualche settimana questo argomento in AEW è uno dei “trend-topic” anche se si cercadi smorzarlo sembra però che questa ipotesi cominci a trovarepiù conferme. Infatti durante l’ultima puntata di Collision, soprattutto durante il segmento di Adam Copeland si può ben notare un’arena con molti posti vuoti epubblicate sui social aiutano a rendere l’idea. Attenzione, ciò non vuol dire assolutamente ...