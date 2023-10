AEW Collision 14 10 23 Risultati

(Di domenica 15 ottobre 2023) La puntata di AEWdi questa sera è stata trasmessa in diretta dall‘Huntington Center di Toledo, Ohio. Adam Copeland apre lo spettacolo. Copeland afferma di essere lì per rispondere a quanto ha detto Christian Cage a Dynamite. Prima che possa farlo, viene interrotto proprio da quest’ultimo, che entra sul ring circondato dalla sicurezza. Christian Cage afferma che Copeland ha molto coraggio nel pensare di essere così speciale da venire fuori e prendere il segmento di apertura nel suo spettacolo quando è nel main event. Cage dice che la sua sicurezza è per la protezione di Copeland, non la sua. Cage dice che Copeland dovrebbe lasciare il ring e andarsene perché se non lo fa, la sua permanenza in All Elite Wrestling non verrà ricordata per niente e di aver fatto allontanare il Blackpool Combat Club dall’arena in modo da poter avere un combattimento leale ...

AEW Collision Report 14/10/2023 - Championship Night Tuttowrestling

AEW Collision 14/10/2023 Report (1/3) - Il falso anello di diamanti World Wrestling

Another Saturday, another episode of AEW Collision. And once again, this was a Collision which had more positives than negatives. In the main event, the nefarious Christian Cage put his TNT ...La All Elite Wrestling ha di fatto venduto tutti i 4.000 biglietti messi in vendita anche grazie ad una svendita degli stessi nella giornata di sabato, ma l’arena che ha ospitato lo show poteva ...