AEW | CJ Perry cerca alleati | trova Andretti ma Miro non ci sta | i due si sfideranno settimana prossima

(Di domenica 15 ottobre 2023) Durante l’ultimo episodio di Collision, CJha continuato la ridi clienti a cui fare da manager dopo che, nelle ultime settimane,(suo marito) abbia rifiutato tale proposta ripetutamente, concentrandosi solamente su se stesso senza “distrazioni”. La ridell’ex Lana comincia a dare i suoi frutti, visto che Actionha deciso di farsi avanti nel backstage, ottenendo ciò che voleva. E non solo. Actionjust shot his shot with the Hot And Flexible CJand her managerial services!Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@TheCJ@Actionpic.twitter.com/axa3SoG4J9— All Elite Wrestling (@AEW) October 15, 2023 Più avanti nella puntata, uninfuriato ha ...

Miro says he’ll have none of anyone approaching his “hot wife” in AEW – and if anyone decides to do so – they’ll pay a hefty price.Miro will face Action Andretti next Saturday. The two will meet following events that took place on Saturday's Collision. When CJ Perry was being interviewed, she said she wanted to help people who ...