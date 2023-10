AEW | Adam Cole si è operato

Leggi su aewuniverse

Come riportato qualche settimanaha subito un grave infortunio durante Dynamite "Grand Slam", che lo terrà lontano dal ring per almeno sei mesi. L'ex Superstar WWE si è rotto la caviglia. Come riportato dai di PW Insider, venerdì 13 ottobre, la Superstar della AEWsi è operata alla caviglia. "La stella della All Elite Wrestling si è sottoposto al primo intervento chirurgico per sistemare la caviglia gravemente rotta". L'operazione è perfettamente riuscita. Vi terremo aggiornati se ci dovessero essere novità.