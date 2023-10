Addio a Piper Laurie | icona del cinema | era diventata famosa con Carrie e Twin Peaks

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il mondo deldice, attrice simbolo di Hollywood legata a doppio filo ad uno dei personaggi più inquietanti della trasposizionetografica dell’opera di Stephen King: la fervente cattolica Margareth White, madre dinel celebre film del 1976.è stata anche un’attivista in prima fila per i diritti civili: è morta a 91 anni, Coe comunicato dalla sua responsabile delle pubbliche relazioni. La notizia della morte di, al secolo Rosetta Jacobs, è stata data dalla sua agente Marion Rosenberg a Variety. Il suo primo film importante fu Lo Spaccone, con Paul Newman, che le valse una nomination all’Oscar. La seconda nomination arrivò proprio per il ruolo di Margareth ...

A soli 17 anni, in pieno star system, venne messa sotto contratto dalla Universal e ricevette il nome con cui sarebbe diventata famosa:Laurie . Nel 1950 debutta in Amo Luisa disperatamente (...

L'attrice americana Piper Laurie, tre volte candidata agli Oscar per The Hustler (Lo Spaccone) al fianco di Paul Newman, poi per il ruolo in Carrie lo Sguardo di Satana e infine come madre di Marlee ...