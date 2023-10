Accoltellata dall' ex | migliorano le condizioni della donna aggredita

(Di domenica 15 ottobre 2023) Rosanna Calistro, 57 anni, è in prognosi riservata ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico ma sarebbe in miglioramento

Pontedera (Pisa), 15 ottobre 2023 – È ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Lotti di Pontedera la donna accoltellata ieri dall'ex compagno sotto casa. Rosanna Calistro, 57enne, ex ...