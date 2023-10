Accademia sconfitta dalla Leonessa Altamura | giallorosse superate al PalaParente

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSecondain campionato per l’Volley. Ieri pomeriggio al, la squadra giallorossa è stata superatacon il punteggio di 3-1 (25-18, 9-25, 28-26, 25-17) nella seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Una partita molto combattuta, ben giocata da entrambe le formazioni e su cui pesa in maniera decisiva il rocambolesco finale di terzo set, quando l’non è riuscita per ben tre volte a sfruttare il set point che l’avrebbe portata al meritato vantaggio sul 2-1 dopo un inizio di gara molto sofferto. Era stata infattia partire meglio nella prima frazione e a condurre sempre il pallino del gioco. Veemente e bruciante la reazione giallorossa nel secondo ...

Gli ultimi dieci minuti èpura da parte dei ragazzi di Ponta che dà ampio spazio a ... Infine, per quanto riguarda le giovanili, vittoriose le formazioni URPA Under14 e Under16,la ...

