A teatro prezzi bloccati La nuova stagione scaccia l' incubo rincari | ' Grandi nomi sul palco'

Gli spettacoli spaziano dai classici alle produzioni d'avanguardia. I biglietti sono all'insegna dell'accessibilità. Le vendite dal 25 ottobre. L'assessore Terreni: 'Siamo certi che il pubblico ...

Prezzi invariati rispetto allo scorso anno ... con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro. Una stagione che promette di soddisfare tutte le aspettative.Il festival ‘Cinematica’ ha un’anteprima dal 20 al 22 ottobre con la masterclass di Carolyn Carlson (info cinematicafestival@gmail.com) e la serata "L’anima e la danza", il 22 alla Nuova Fenice di Osi ...