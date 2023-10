A Khan Yunis non c’è più posto

(Di domenica 15 ottobre 2023) La città nel sud della Striscia di Gaza, vicino al confine con l'Egitto, non riesce ad accogliere le centinaia di migliaia di civili che scappano

Per la vostra sicurezza approfittate del breve periodo di tempo per spostarsi a sud fino a. Se la vostra sicurezza e quella dei vostri cari sono importanti per voi, dirigetevi a sud ...

Israele, attacco a Khan Yunis: ucciso comandante di Hamas Billal al-Kedra - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Le Forze di difesa israeliane hanno pubblicato il video di un attacco contro un edificio a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Durante ...Nuova notte di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, l'ottava dall'inizio del conflitto, mentre si attende l'inizio dell'offensiva via terra annunciata da ...