A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma | differita in chiaro | GP Indonesia 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ancora una volta, il fuso orario asiatico consentirà agli appassionati didi gustarsi una “Colazione dei campioni”, giusto per prendere in prestito un epiteto tanto caro a Kenny Roberts Sr. Il leggendario centauro americano lo usava strizzando l’occhio, poiché non si riferiva alle corse in moto. Però, l’orario del Gran Premio d’non può non richiamare il modo di dire usato dal californiano. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DIDALLE 9.00 Si vedrà se l’edizionedell’appuntamento di Mandalika sarà lineare, oppure se vi saranno imprevisti di sorta come lo scorso anno, quando però non ci fu modo di annoiarsi. D’altronde le immagini della sciamana che percorreva la pit-lane a piedi nudi nel bel mezzo di una tempesta di pia e fulmini sono diventate un instant classic. Peraltro, il ...