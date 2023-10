A Caravaggio lezioni di sicurezza stradale per i più giovani

(Di domenica 15 ottobre 2023). In tutto il mondo gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra i bambini e idi età compresa tra 5 e 29 anni e in generale ogni anno uccidono circa 1,3 milioni di persone. Quasi la metà di questi decessi coinvolge utenti stradali vulnerabili: pedoni, ciclisti e motociclisti. Consapevoli di questa realtà, A35 Brebemi e Aleatica operano secondo l’approccio sicuro alla, al fine di abbassare drasticamente gli incidenti mortali e ridurre il numero di lesioni gravi. Per ottenere l’adozione di misure volte a migliorare ladelle strade, dei veicoli e degli utenti, è necessaria la partecipazione di molteplici settori (infrastrutture, trasporti, polizia, sanità e istruzione), e A35 Brebemi-Aleatica, in collaborazione con la Polizia di Stato e il ...

... Giuseppe Mastroviti, ha diffuso oggi a(Bergamo), durante la giornata dedicata alla ... presente con l'aula multimediale del 'Pullman azzurro', hanno impartitosui corretti ...

La Presa di Cristo è un Caravaggio ritrovato, attribuito, restaurato e ... art a part of cult(ure)

Schianti sulla Brebemi: più del 60% dei conducenti distratti dal ... L'Eco di Bergamo

Il 67% degli incidenti con feriti sull'autostrada A35 Brebemi avvengono per distrazione dovuta all'uso del telefono cellulare: non però per telefonare, ma per guardare social o leggere siti web. (ANSA ...CARAVAGGIO. Alla giornata della sicurezza stradale rivolta ... la sicurezza stradale per le nuove generazioni». I giovani a lezione Venerdì 13 ottobre erano presenti più di 200 studenti divisi fra le ...