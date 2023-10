151° anniversario della nascita del Corpo degli alpini

Leggi su lopinionista

(Di domenica 15 ottobre 2023) Glicompiono 151 anni. Dopo la firma del decreto di Vittorio Emanuele II, a Napoli il 15 ottobre 1872, ilha mantenuto vive le sue tradizioni di valore, di eroismo e dopo la Grande Guerra con ladell’Associazione Nazionaleha portato e porta avanti ininterrottamente da 104 anni la sua missione di solidarietà nei confronti di chiunque presenti un bisogno, sia per una calamità naturale, sia per una disabilità, si per povertà. Glisono sempre presenti e non si fermano: le loro file invecchiano ma lo spirito è rimasto immutato nel tempo. “Continueremo – ha detto il presidente nazionale Sebastiano Favero – ad essere presenti ovunque ci sarà bisogno. Oggi siamo a Lodi per festeggiare il raduno del 2° Raggruppamento e sono presenti glia migliaia, ...