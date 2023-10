15 ottobre 1967 | la scomparsa di Gigi Meroni VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 15 ottobre 2023) 15: 56 anni senzaIl 15del, in un tragico incidente stradale, perse la vita. Dopo la partita tra Torino e Sampdoria, il giocatore granata insieme al compagno Fabrizio Poletti, attraversarono corso Re Umberto ma un auto li travolse. Per il primo l’incidente fu fatale mentre il secondo riportò solo qualche lieve ferita. Il numero 7 del club piemontese era un’astro nascente del calcio italiano. L’ala destra era dotato di colpi di classe quasi mai visti fino a quell’epoca e stava riproponendo quello che George Best faceva in Inghilterra. Anche fuori dal terreno di gioco, in tanti gli criticavano, il suo stile stravagante. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato quell’incidente? e soprattutto: quante ...