14 Ottobre 2023 – Iran minaccia di intervenire se Israele non ferma l’operazione a Gaza

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’ha inviato un messaggio atramite l’inviato Onu in Medio Oriente spiegando che non vuole un’ulteriore escalation nella guerra tra Hamas e, ma che dovràseisraeliana acontinua. Lo riporta in esclusiva il sito Axios, citando due fonti diplomatiche a conoscenza della situazione. L’aeroporto di Aleppo, in Siria, è stato attaccato con due missili da parte di. Ci sarebbero soprattutto donne e bambini tra le 70 vittime dell’attacco ieri sera a un convoglio di profughi diretti verso il sud dilungo il corridoio umanitario. In un filmato si contano dodici vittime, principalmente donne e bambini. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha condannato l’ordine didi ...