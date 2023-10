“12mila malati di cancro senza più medicine e terapia | la guerra li ucciderà” | il racconto da Gaza della volontaria di Oxfam

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Abbiamopazientidi. Il 70% di loro, di norma, deve uscire dalla città per reperire le proprie. Cosa succederà a questipazienti? Se non lo farà il, sarà laa ucciderli”. A parlare è Eman Shana, General Director of Aid and Hope e membro didopo l’escalation tra Israele e il popolo palestinese. “Questi pazienti pensavano di essere dei combattenti, pensavano di guarire daluna volta terminata la, ma ora, dopo che sono stati chiusi tutti i confini, cosa accadrà? La tutelasalute è un diritto fondamentale, reperire leè il più importante tra i diritti”. A ...