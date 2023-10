007 | Road to a Million | trailer della serie reality ispirata a James Bond su Prime Video

Leggi su optimagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) A partire dal 10 novembre sarà disponibile su“007:to a“,al franchise con protagonista. Lo show sarà disponibile anche Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Brian Cox, starSuccession, ha indetto un gioco con un premio in palio per il vincitore da un milione di strerline. Cox sarà The Controller, ovvero colui che deciderà le sorti dei concorrenti in gara, stabilendo dove andranno e cosa dovranno fare. Il primo teaser di 007:to aè stato rilasciato lo scorso 5 ottobre. Nelsi notano le nove coppie di concorrenti in gara per vincere il ricco ...