Zheng-Krejcikova in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

(Di sabato 14 ottobre 2023) Qinwense la vedrà contro Barboranell’ultimo atto del WTA 500 dizhou(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Terza finale della carriera per la padrona di casa, che vuole conquistare il secondo titolo dopo quello ottenuto lo scorso luglio sulla terra rossa di Palermo. Lo stato di forma è ottimo, come ha confermato la semifinale vinta in maniera decisamente agevole contro la nostra Jasmine Paolini. Se la giocherà alla pari contro la vincitrice del Roland Garros nel 2021, che nel penultimo atto ha spento le velleità della russa Daria Kasatkina. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà proprio la ceca a partire leggermente avanti nei pronostici. Quest’ultima va a caccia del terzo sigillo della stagione dopo aver alzato al cielo i trofei di Dubai e San Diego, entrambi sul ...

...Jasmine Paolini e alla fine non è riuscita a invertire il trend contro l'idolo di casa, che, ... In finale affronterà la vincente tra lae Daria Kasatkina in un match che si preannuncia ...

Zheng Qinwen, Krejcikova breeze into Zhengzhou final wtatennis.com

WTA Zhengzhou 2023: Qinwen Zheng sfiderà Paolini, Krejcikova e Kasatkina sfruttano i ritiri OA Sport

Nell’arco del primo parziale, che chiuderà in meno di mezz’ora, Zheng perde appena quattro punti in altrettanti turni di battuta, facendosi bastare una percentuale di prime non elevatissima (40%) che ...La giocatrice toscana cede in due set di fronte alla cinese.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si è fermata nelle semifinali allo 'Zhengzhou ...