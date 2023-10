Ma adesso, dunque, il progettoa che punto si trova E soprattutto, facendo un passo o due indietro, come è nata questa partnership tra uno dei coach più esperti e vincenti del panorama ...

Zeppieri visto da Sartori: "Ora sta bene. E la palla va veloce" SuperTennis

Termovalorizzatore, i Comitati anti Inceneritore ricevuti in Regione con i consiglieri Zeppieri e Zuccalà: “C’è l’apertura per un’alternativa” CastelliNotizie.it

Lo avevamo lasciato in crescita, lanciato verso i top 100 Atp e con tanta fame di andare oltre quel muro. A Karlsruhe (Germania), Challenger 75 ...Non solo questo non sta avvenendo visto lo stato in cui versa Roma ... Ringrazio infine – ha concluso Zeppieri – i comitati che non smettono mai di lottare contro la costruzione dell’inceneritore».