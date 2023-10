Zazzaroni | chi ha dato la notizia a Corona? La Procura Figc aveva da poco interrogato Fagioli

ha spiegato di non aspettarsi penalizzazioni ai club né ripercussioni pecuniarie sulle ... non possiamo assolverli per questo ', ha poi dichiarato il giornalista, spiegando chelavora nel ...

Zazzaroni: chi ha dato la notizia a Corona La Procura Figc aveva ... IlNapolista

Pedullà risponde a Zazzaroni: "Vengono date lezioni a Commisso ... Labaro Viola

Il direttore del Corriere dello Sport anticipa delle possibili rivelazioni su altri nomi coinvolti nell'inchiesta del momento ...Dopo Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski, altri grandi calciatori di Serie A sarebbero coinvolti nello scandalo scommesse ...