Xbox | Microsoft annuncia lo Starter Bundle

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’arrivo delloSeries S rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Che tu stia facendo i tuoi primi passi nel mondo del gaming, stia cercando il regalo perfetto o abbia deciso di fare il salto verso una console di nuova generazione, questooffre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare l’avventura. Con prestazioni di prossima generazione, l’accesso a centinaia di giochi e tre mesi diGame Pass Ultimate inclusi, il tutto al valore di 44,99 euro, si tratta di un’offerta davvero irresistibile. Scopri un Universo di Giochi con Game Pass Ultimate Grazie a Game Pass Ultimate, avrai accesso a una vasta libreria di giochi, inclusi titoli di grande successo e uscite al day-one. Che tu voglia collaborare con amici per difendere un ...

Phil Spencer , CEO diGaming, con una nota di umiltà e anticipazione, afferma: 'Oggi è un buon giorno per giocare. Diamo ufficialmente il benvenuto a Activision Blizzard King nel Team. ...

Activision Blizzard è ora parte di Xbox: Microsoft annuncia l'acquisizione dell'editore Multiplayer.it

Xbox Series S - Starter Bundle ha 3 mesi di Game Pass Ultimate a 299€ HDblog

L'arrivo dello Starter Bundle Xbox Series S rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Che tu stia facendo i tuoi primi ...«Amiamo il gaming. Giochiamo, creiamo giochi e sappiamo in prima persona quanto il gioco significhi per tutti noi come individui ...