WWE | Si torna ai due GM | Adam Pearce a Raw e Nick Aldis a SD che “drafta” Kevin Owens

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 ottobre 2023) Puntata “speciale” quella di SmackDown di stanotte con una nuova stagione che ha avuto inizio, l’ultima probabilmente su FOX. Per la Season Premiere era stato annunciato Triple H, il quale ha preso la via del ring con un paio di annunci da fare. The Game ha voluto con sé sul quadratoe lo ha ringraziato per il grande lavoro fatto in questi tre anni alla guida degli show WWE e ha detto che non sarà più da solo e lo ha promosso come GM di Raw prima di essere interrotto da Dominik Mysterio.si presenta Dominik, tra i soliti “boo” fortissimi del pubblico ha protestato per la decisione di far combattere i nuovi campioni di coppia Cody Rhodes e Jey Uso a SmackDown prima della sfida di lunedì a Raw contro il Judgment Day. Una protesta solo percepita da Triple H che è apparso divertito dai ...