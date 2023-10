WWE | Scaduto il contratto della Dyad | bentornati Grizzled Young Veterans!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo mesi dall’annuncio del mancato accordo per il rinnovo del loro, James Drake e Zack Gibson (che a NXT hanno utilizzato i ring name di Jagger Reid e Rip Fowler) hanno lasciato la WWE. Finisce dunque la telenovela degli ormai ex membri dello Schism, dopo i rumor delle ultime settimane sul possibile rinnovo mai concretizzatosi. Facendo un passo indietro, ricordiamo come ad inizio estate i due avessero chiesto di lasciare la WWE ma che quest’ultima avesse negato questa opportunità ai due inglesi. Li attende molto probabilmente la scena indipendente, con il loro storico team nameVeterans, fin da subito tra l’altro, non essendoci una clausola di non competizione alla scadenza naturale del. Secondo il report di Fightful, i due non avrebbero mai trattato il rinnovo con la WWE e, ...