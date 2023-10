WWE | È arrivato il momento di LA Knight! Sfida lanciata al rientrante Roman Reigns

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 ottobre 2023)dopo SummerSlam si è preso una bella pausa, quasi due mesi senza il campione Universale a SmackDown che però da casa ha provato a guidare passo passo la Bloodline affidandosi alla saggia mano di Paul Heyman. Per la stable più potente della WWE però i problemi non sono mancati in questo periodo e la Bloodline è uscita male dall’ultimo PLE Fastlane con Solo Sikoa e Jimmy Uso sconfitti da John Cena e LA Knight. Proprio il sedici volte campione del mondo questa notte ha aperto la puntata di SmackDown ed è stato raggiunto dale il resto della stable. “Chi pensi di essere?”è stato subito minaccioso invitando Cena a lasciare il ring, ma il bostoniano ha chiarito di non volerre il campione, in quanto si tratta di ...