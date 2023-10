Wta Zhengzhou 2023 | destinazione finale | Paolini per la rivincita contro Zheng

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Cinque mesi dopo ladel Palermo Ladies Open, Jasminetroverà ancora una volta sulla sua strada Qinwen. In quell’occasione la cinese si impose con lo score 6-4 1-6 6-1 conquistando il primo titolo WTA della sua carriera e arrestando la grande cavalcata dell’azzurra che non riuscì a mettere le mani sul suo secondo trofeo nel circuito maggiore. Le due si incontreranno ancora per provare a centrare l’accesso all’ultimo atto delOpen, torneo WTA 500 che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center della capitale della provincia di Henan. A regalare al’accesso alla semidella rassegna cinese, la settima in un evento WTA nonché la più importante della sua carriera, è stato il successo ottenuto sulla ...