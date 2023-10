Wta Monastir 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 16 al 22 ottobre. Il problema fisico patito da Ons Jabeur nel torneo di Zhengzhou, che l’ha poi costretta al forfait nei quarti di finale contro Kasatkina, non le permetterà di giocare neanche nel torneo di casa e questa è certamente un’assenza impossibile da colmare per gli organizzatori. Diverse le azzurre al via in Tunisia. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.725 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.800 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.200 (60 punti) SEMIFINALE – € 11.000 (110 punti) FINALISTA – € 19.750 (180 punti) VINCITRICE – € ...