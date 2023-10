Voto d' autunno | chi è in corsa a Monza per la poltrona di senatore che fu di Berlusconi

Leggi su panorama

(Di sabato 14 ottobre 2023) A pochi giorni dalle elezioni suppletive per il collegio senatoriale di(22 e 23 ottobre), la gara è più accesa che mai: a contendersi l’exdi, tra il «favorito» Adriano Galliani e il camaleontico Marco Cappato, spuntano anche aspiranti spericolati, come il super siciliano «Scateno» De Luca e il no-vax Daniele Giovanardi. L’unica stramberia sembrano i venditori di caldarroste in via Italia. Fa ancora un caldo africano, ma ac’è già profumo d’. Non inganni però l’apparente normalità. Le suppletive brianzole sono più scoppiettanti di quelle castagne sulla brace. C’è in palio il seggio che fu di Silvio, con una batteria strepitosa di aspiranti senatori. In giro si vedono pochino. Un peccato. Anche i cronisti dei quotidiani locali, che ...