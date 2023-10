(Di sabato 14 ottobre 2023) La18 ha iniziato con un secco 3 - 0 la stagione di campionato, battendo laCarrarese. Prossimo impegno mercoledì, mentre sabato la prima squadra debutterà in serie C ...

LaMassa Under 18 ha iniziato con un secco 3 - 0 la stagione di campionato, battendo la Virtus Carrarese. Prossimo impegno mercoledì, mentre sabato la prima squadra debutterà in serie C ...

Volley La Robur Massa: Under 18 vince su Virtus Carrara LA NAZIONE

Un progetto comune tra Porto Robur Costa e Mosaico per ... Ravenna e Dintorni

La Robur Massa Under 18 ha iniziato con un secco 3-0 la stagione di campionato, battendo la Virtus Carrarese. Prossimo impegno mercoledì, mentre sabato la prima squadra debutterà in serie C femminile.La Robur Siena, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscita a costruire una rosa, creare staff tecnico e medico e trovare un accordo con il Badesse per lo stadio. La proprietà è intenzionata a riman ...