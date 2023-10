Volley | A1 Femminile 2023 2024 | Conegliano non tradisce | 3-0 a Cuneo in scioltezza

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Due su due per la Prosecco Doc Imoco, che dopo il perentorio successo contro la neopromossa Trento espugna il Palazzo dello Sport di, liquidando in tre set la Honda Olivero S. Bernardo. 0-3 (20-25, 12-25, 14-25) il punteggio della partita valevole per la seconda giornata della Serie A1di, dominata in lungo e in largo dalle pantere di Daniele Santarelli, brave a rispettare il pronostico della vigilia. Niente da fare invece per le ragazze di Massimo Bellano, incapaci di sfruttare il campo di casa per dare continuità alla vittoria al tie-break a Pinerolo e costrette ad arrendersi alle Campionesse d'Italia. Miglior realizzatrice della serata Isabelle Haak con 17 punti a referto.