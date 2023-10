Vistose crepe nelle pareti perimetrali | il sindaco di Matera ordina immediata chiusura della scuola dell’infanzia Era stata inaugurata tre anni fa

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ildi, Domenico Bennardi, ha firmato un'nza difino al 30 novembre del plesso scolastico ''Augusta Pezzi'' in via Frangione, al rione Agna Le Piane, per la presenza difessurazioni, che richiedono un urgente intervento di messa in sicurezza. L'articolo .