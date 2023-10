Violenza su donne e minori | il bilancio del 2023 è un bollettino di guerra

(Di sabato 14 ottobre 2023) di Jakub Stanislaw Golebiewski Mancano tre mesi alla fine dell’anno, è il momento dei bilanci. E’ sufficiente sfogliare un giornale, numeri e statistiche restituiscono undisarmante, un anno dove ha prevalso il tutti contro tutti. L’Italia è ormai ferma, su alcuni temi vuole anche indietreggiare, ne è testimone il manifesto populista di assoluta intolleranza all’umanità a firma vannacciana. Intossicare, creare malcontento e inasprire l’umanità è pura strategia, meglio nota come tecnica della confusione o del caos; l’abitudine a seguire schemi di pensiero semplice e relazioni lineari di causa-effetto, comporta l’impossibilità, per gran parte delle persone, di tollerare situazioni di ambiguità senza cercarne la risoluzione. Insofferenza, intolleranza e rabbia sociale sono il risultato di tale strategia, di fatto il preludio al conflitto sociale, alla ...

Operai, ragazzi, contadini,, bambini con gli occhi terrorizzati, in lacrime, che tenevano ... non si può essere morali fintantoché il procedere delle cose umane viene deciso da, inganno ...

A Fabriano un uomo, già denunciato per maltrattamenti e lesioni, uccide la ex moglie. A Pisa una donna è accoltellata alla gola in strada dal ...La nostra condanna contro ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro ... Coordinamento per la pace Umbertide Montone Lisciano Niccone / Rete delle donne antiviolenza / Circolo ...