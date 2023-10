(Di sabato 14 ottobre 2023) Il calciatore ha accennato al rinnovo, confermando la permanenza: "Credo rimarrò alper il resto della mia, tranne per il ritiro. Ho una promessa da rispettare"

: 'Vorrei stare a vita alma ho fatto una promessa a mio padre'sul suo futuro - Queste le sue parole sul fenomeno del razzismo, che lo ha più volte reso protagonista di ...

Vinicius: “Real Madrid miglior club al mondo, ma chiuderò la carriera altrove” ItaSportPress

REAL, VINICIUS: "TORNERÒ AL FLAMENGO, L'HO PROMESSO A MIO PADRE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il nuovo e sorprendente viaggio musicale di Emma arriva a circa quattro anni di distanza dal precedente Fortuna. MARCIANISE – Sabato 14 ottobre, alle ore 15.30, Emma Marrone sarà in Piazza Campania ...Il calciatore ha accennato al rinnovo, confermando la permanenza: "Credo rimarrò al Real per il resto della mia carriera, tranne per il ritiro. Ho una promessa da rispettare" ...