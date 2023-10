Viktor&Rolf | la nuova collezione sposa che fa dire «sì | lo voglio»

Un trucco già adottato l'anno scorso daOrbán l'anno scorso durante le parlamentari ungheresi. Vedremo se basterà.

Viktor Orbán proteggerà la Serbia da eventuali sanzioni Ue EuNews

Carmilla on line | Un brindisi con Viktor Coj (parte II) Carmilla

Durante la fase di realizzazione del DLC, la software house ha dovuto fare i conti con l’esigenza di dar voce al personaggio del dottor Viktor Vektor nella versione localizzata in polacco. Poiché nel ...(LaPresse) Viktor Orbán, durante una trasmissione in radio, ha affermato che non consentirà che vengano organizzate manifestazioni pro Palestina ...