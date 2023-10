Video | Boris Becker e il tifo per il Milan | ' ' Tifoso da sempre' '

Intervenuto al Festival dello Sport 2023, nell'ambito del talk a lui dedicato dal titolo \''Una vita sotto rete\'', l'ex leggenda del tennis,...

Video, Boris Becker: "Ecco com'è nato il mio soprannome Bum-Bum" La Gazzetta dello Sport

Video Festival dello Sport 2023, Boris Becker: "Sinner un amico, può vincere uno Slam" La Gazzetta dello Sport

Roma - C’è un marine sotto shock di fronte ai bombardamenti durante la Battaglia di Hu, in Vietnam, nel 1968. E poi un senzatetto irlandese dall’aria sofferente, e ancora l’India del 1989 immortalata ...Boris Charmatz arriva stasera e domani al Romaeuropa Festival in prima nazionale con Somnole, spettacolo in corealizzazione con il Teatro di Roma ...