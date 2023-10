Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Pontina dove un incidente è la causa delle code da raccordo anulare a Castel di Decima verso Pomezia sul raccordo in esterna Massimiliano code a tratti tra le uscite di là ventina di Tuscolana rimanendo sul raccordo ma in interna troviamo dei rallentamenti all’altezza dell’uscita Appia possiamo ci sul tratto Urbano dellaTeramo qui code per traffico trattoria tetto Cerbara In quest’ultima direzione code per traffico anche su via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino 10 via verso Ostia passiamo agli eventi della capitale del quartiere si sta svolgendo l’evento denominato cani in passerella il quale ha luogo su Viale Europa sono le chiede dunque se li nebulizza infine il trasporto pubblico sulla linea Metre ...