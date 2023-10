Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare in esterna segnaliamo delle code per traffico tra le uscite di Ardeatina e Tuscolana rimanendo sul raccordo ma in interno troviamo delle code da Ardeatina e Laurentina e più avanti dalla Cassia bis alla Salaria code per traffico anche sul tratto Urbano-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest’ultima spostiamoci sulla Pontina dove segnaliamo code da Spinaceto a Castel di Decima verso Pomezia andiamo sulla Casilina qui contattarti l’accordo a finocchio In entrambe le direzioni infine i denti nella capitale nel quartiere si sta svolgendo l’evento denominato cani in passerella il quale ha luogo su Viale Europa sono deviate dunque 6 linee bus zona da Marco bertoncini infomobilità è tutto al ...