Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 14 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare in esterna segnaliamo del traffico tra le uscite di Appia e Tuscolana code per traffico anche sul tratto Urbano della-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest’ultima andiamo sullaTarquinia qui Elena senti all’altezza di Cerveteri versoinfine gli eventi nella capitale nel quartiere Eur si svolge all’elemento denominato cani in passerella il quale avrà luogo su Viale Europa sono deviate dunque se li butti zona da Matteo bertoncini e Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento con servizio nellaServizio fornito da Astral

... con modifiche dellacontinue , senza che queste siano comunicate in tempo - hanno ... come fatto notare dal comitato, le vie principalmente interessate sono via Savi , via, via Capponi ,...

Domenica triathlon olimpico a Ostia, la viabilità e il trasporto pubblico Roma Servizi per la Mobilità