Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 14 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Firenzedove è stato rimosso l’incidente chiamato in precedenza tra il bivio con la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze il traffico è regolare traffico regolare anche sul Raccordo Anulare e sulle principali strade delrisultato Urbano qui code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest’ultima infine gli eventi nella capitale nel quartiere Eur si svolgerà l’evento denominato in passerella i quali avranno luogo su Viale Europa sono deviate dunque c’è linee bus di zona do Matteo bertoncini Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento nellaServizio fornito da Astral