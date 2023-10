Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2023 ore 07 | 30

Al via i lavori di riqualificazione in Piazza dei Cinquecento. Il progetto riguarda alcuni aspetti funzionali dell'area, di decoro urbano nelle zone adiacenti e di adeguamento dellacircostante, che andranno a migliorare i servizi alla città e ai viaggiatori in partenza e in arrivo alla Stazione Termini.

Domenica triathlon olimpico a Ostia, la viabilità e il trasporto pubblico Roma Servizi per la Mobilità