Verissimo | Sophie Codegoni sui tradimenti di Basciano | “Video con un’altra!”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 ottobre 2023) A pochi giorni dall’annuncio della rottura con Alessandro, oggiè stata ospite di Silvia Toffanin a. L’ex gieffina è andata in televisione a raccontare la fine della relazione con il padre di sua figlia Celine.ha detto di essere stata tradita da. Non solo presunte scappatelle, laha parlato di una vacanza ad Ibiza di Alessandro con un’altra ragazza., le rivelazioni fatte da. “Qui pochi mesi fa ho raccontato il mio amore con Alessandro. Adesso è tosta e dura. Cerco di essere forte per la bimba. Da un mesetto non andavano bene le cose. He deciso di chiudere la relazione cinque giorni fa. Questo dopo tante cose che giustificavo. La ...