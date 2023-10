Vaccini | Fimp | Fondamentali anche non obbligatori come anti meningococco B

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Giardini Naxos, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione,quando non ènel caso della meningite B, è di fondamentale importanza". Così Antonio D'Avino, presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (), a margine del congresso nazionale in corso a Giardini Naxos. "La meningite di tipo B è molto pericolosa e la vaccinazione è la sola arma che abbiamo per impedire gravi conseguenze nei nostri pazienti" ha osservato D'Avino. "Siamo molto attivi sul fronte delle vaccinazioni ed è per questo che ne abbiamo parlato molto e in maniera approfondita nel corso di questo congresso. Certo - ha proseguito - ci sono sempre dei margini di miglioramento ed è proprio su questo fronte che noi ci stiamo impegnando". Il presidente ha poi commentato il progetto 'Meningioca', una piattaforma ...