Vaccini | Fimp | Fondamentali anche non obbligatori come anti meningococco B

(Di sabato 14 ottobre 2023) Giardini Naxos, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione,quando non ènel caso della meningite B, è di fondamentale importanza". Così Antonio D'Avino, presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (), a margine del congresso nazionale in corso a Gi

Così Antonio Di Mauro, pediatra di famiglia e componente del gruppo di lavoro 'e vaccinazioni' della, in occasione del simposio 'Innovazione nella pediatria di famiglia: il progetto ...

Vaccini, Fimp: "Fondamentali anche non obbligatori come anti ... Adnkronos

Vaccini, Barretta (Fimp): "Prevenzione fulcro della professione per pediatri" La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Lunedì 16 ottobre il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sarà in ‘tour’ in Brianza per sostenere la candidatura di Adriano Galliani alle prossime elezioni supp ...Così Antonio Di Mauro, pediatra di famiglia e componente del gruppo di lavoro ‘Vaccini e vaccinazioni’ della Fimp, in occasione del simposio ‘Innovazione nella pediatria di famiglia: il progetto ...