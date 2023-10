Uomini e Donne | noto ex corteggiatore commenta la puntata di ieri e attacca due cavalieri del Trono over | “Tutte cazz*te!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tra gli spettatori dell’ultimadic’era anche l’exSonny Di Meo, marito dell’ex tronista Sara Shaimi con cui recentemente ha avuto una bambina. In particolare,, abbiamo assistito al confronto tra Gemma Galgani e Maurizio Laudicino, e tra Roberta Di Padua e Ermes Faccioli, in cui entrambi i cavalsi sono detti ‘ bloccati’ nei confronti delle dame. Questo non è stato considerato da Sonny veritiero, tant’è che durante laha voluto dire la sua a riguardo – tramite una Instagram Stories -,ndo i due caval: Mamma mia che pal*e aragazzi, ma che fregni mosci, ma svegliatevi. Ma a parte che,caz*ate, nel ...